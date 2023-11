Lezione della Guardia di finanza al liceo Costa con i cani antidroga

Il liceo Costa in collaborazione con la Guardia di finanza, anche quest’anno ha organizzato un incontro con gli studenti delle prime sul tema dipendenze. La legalità e la salute dei ragazzi sono tematiche che vedono la scuola impegnata in prima linea. Le attività di prevenzione sono fondamentali e prioritarie in questa fascia di età così vulnerabile. L’intervento, realizzato dagli uomini della Guardia di finanza e dalle unità cinofile con il bel labrador Elik e il pastore tedesco Karma si pone in linea di continuità con le iniziative di promozione all’educazione civica e all’educazione alla salute del liceo classico Lorenzo Costa. Ringraziando per la disponibilità il comandante del nucleo mobile, luogotenente Diego Ignarro e i conduttori cinofili appuntato Rigano e Zarbano, le professoresse Fabiola Lorusso e Lucia Mazza si augurano di poter continuare questa collaborazione per impedire abitudini sbagliate spesso cause di gravi conseguenze.