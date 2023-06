L’ex Magia del Gelato riparte come ’Colibrì’ fra tradizione e novità

Riapre le porte a Lerici l’ex Magia del Gelato: una tradizione che viene raccolta dalle nuove titolari, Marzia Imperatrice e Loredana Corti. Ventitré anni, ex promessa della pallanuoto di origini napoletane, ma trapiantata alla Spezia la prima, 35 anni, approdata dal Nord Italia in riva al golfo per un’esperienza nel settore la seconda, hanno scommesso sui fondi dello storico locale per rinnovarne la formula. Si chiamerà ’Colibrì’ e il taglio del nastro è in programma oggi in piazza Battisti, battezzato da un nome che è un programma. "Il Colibrì è il volatile più piccolo, ma il più veloce: la mia socia si sente così e questo è un omaggio a lei e ai colori che porteremo" spiega Marzia. "Questo angolo di Lerici è bellissimo: desideriamo valorizzarlo con il nostro locale, interamente restaurato con un arredamento vivace fra interni ed esterni. Ovviamente, non mancherà il gelato, dietro le istruzioni dal maestro Palmiro Bruschi, ma ci saranno anche le colazioni, i cocktail con Nicola Farris e la musica dal vivo con la band swing jazz spezzina Stardust, che si esibirà già domani. Insomma, saremo un bar completo e multitasking". E ancora, compleanni, dj set, concerti in unplugged, per vivacizzare ulteriormente la perla del Golfo.

C.T.