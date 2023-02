L’ex lavanderia di Marispedal come punto di ristoro e aggregazione

Da ex lavanderia dell’ospedale militare a un punto di aggregazione e ristoro per gli studenti del Polo Marconi e per gli atleti che frequentano il complesso sportivo del Montagna. All’annuncio su La Nazione dell’assessore all’Università Patrizia Saccone la scorsa settimana, seguono le puntualizzazioni sulla scia dell’atto formale: l’esplorazione a caccia di manifestatori di interesse ad assumerne la concessione. "Prosegue così il percorso di valorizzazione del patrimonio del Comune attraverso un’apertura al mercato su un bene che oggi è inutilizzato e che potrebbe diventare un importante punto di incontro per studenti, atleti e non solo. In questo caso andando anche a risolvere un’esigenza degli studenti del campus che hanno bisogno di un punto ristoro vicino alle aule nonché del campo sportivo Montagna. La nostra amministrazione raccoglierà idee e proposte per poi predisporre il bando di affidamento attraverso una procedura di evidenza pubblica" dice l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi. L’ex lavanderia si offre dunque come location all’interno del quale creare locali per attività sociali ed aggregative che potranno essere utilizzate non solo dagli studenti del Polo Universitario ma anche a servizio del confinante complesso sportivo Montagna; in previsione c’è un nuovo accesso di collegamento tra i due compendi rilevati dal Comune nel 2014 grazie al protocollo d’intesa inter-enti. In pista uno stabile di ampia metratura che potrà essere, al suo interno, frazionato in lotti con la possibilità, però, di sviluppare un solo progetto specifico, quella appunto di nuova frontiera della socieltà e del ristoro. L’Amministrazione spera, con l’avviso, di acquisire documentazione preliminare e materiale istruttorio per meglio orientare l’azione futura da porre alla base di successivi percorsi procedurali di valorizzazione dell’ immobile in oggetto. Fissato il termine di presentazione delle proposte; le ore 12 del 3 maggio.

L’avviso per manifestazioni di interesse, comprensivo degli allegati, sono pubblicati nella loro versione integrale e con acceso libero, diretto e completo all’Albo Pretorio on line del Comune della Spezia e sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it nella sezione:lndi di gara ed appalti.