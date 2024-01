Levanto Sversamenti fognari. Individuati allacci non conformi

Si avvia a conclusione, a Levanto, la verifica degli allacci delle condotte fognarie e di acqua piovana di abitazioni ed esercizi commerciali del centro storico, che ha portato all’individuazione e all’eliminazione delle cause degli sversamenti e dei cattivi odori che erano stati segnalati dai cittadini. I tecnici di Acam hanno potuto constatare la presenza di allacci non conformi e di canaline che versavano l’acqua piovana nelle tubature fognarie. "In via Garibaldi e in via Dante il ripristino degli allacci è stato completato ed ha portato all’eliminazione degli sversamenti e dei cattivi odori – spiega il sindaco Luca Del Bello –. In via Varego si sta attendendo che si abbassi il livello dell’acqua piovana per portare a termine lo stesso intervento. Stiamo ancora procedendo ad alcuni controlli in via Martiri della libertà, dopodiché i cantieri potranno essere definitivamente chiusi".