Levanto Osservare Madre natura Fa tappa il ’Meteologo ignorante’

Fa tappa a Levanto, questa sera alle 20.30, in piazza del popolo, per parlare di dissesto idrogeologico e alluvioni, l’Ignotur del “Meteorologo ignorante”, alias Gianfranco Saffioti, il popolare meteorologo che attraverso un blog e una pagina Facebook fornisce agli utenti liguri previsioni e risorse utili ad applicare la meteorologia nella vita di tutti i giorni. Saffioti, che coltiva la passione per la meteorologia fin da bambino, ha fondato l’Associazione ligure di meteorologia (Limet) nel 2007 e ne è stato presidente per un decenni. Dopodiché, come scrive nel suo blog, ha dato vita a “Il meteorologo ignorante” per soddisfare quella “voglia, mai sopita, di condividere pensieri, considerazioni e un modo di approcciare la meteorologia fuori dai soliti schemi convenzionali, con un occhio (critico) alle politiche che riguardano la salute, l’ambiente, il territorio in cui viviamo, il rischio idrogeologico e la gestione delle allerte”. Anche martedì sera, a Levanto, intratterrà il pubblico sul tema specifico del dissesto.