Levanto omaggia la ’Locandiera’

‘Locandiera’ della Compagnia degli Evasi, in scena stasera alle 21.30 in piazza Cavour a Levanto, è un omaggio al capolavoro di Carlo Goldoni, di cui Marco Balma, storico regista della compagnia, ha curato una originale adattamento. Uno spettacolo che ha ottenuto al concorso Rafanelli di Pistoia il premio della giuria e quello al miglior caratterista, e vincitore del concorso ‘Nella terra di Enea’ di Anzio. In scena gli attori Carolina Sani, Davide Grossi, Simone Tonelli, Elena Mele, Nicoletta Croxatto, Laura Passalacqua, Marcella Tundo, e Balma stesso che ne ha curato anche la regia. "Ho scelto di mettere in scena quest’opera – racconta Balma – perché credo che il personaggio di Mirandolina sia in grado, dopo 270 anni, di fornirci un insegnamento: l’unico uomo degno della donna è colui che la rispetta". In questo atto unico di un’ora e venti minuti, luci di Luigi Gino Spisto, mentre Annamaria Vaccaro seguirà gli effetti sonori. Ingresso gratuito (335 8254436).