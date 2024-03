Levanto Licenza da tassista. Parte il bando per l’assegnazione

LEVANTO

Una opportunità di lavoro per chi abbia intenzione di iniziare l’attività di tassista. Il Comune di Levanto bandisce un concorso pubblico per titoli finalizzato all’assegnazione di una licenza per il servizio di taxi. L’area di stazionamento del mezzo è la piazza antistante la stazione ferroviaria di Levanto. Il testo del bando di concorso, le modalità di partecipazione e la documentazione necessaria saranno reperibili nei prossimi giorni sul sito del Comune di Levanto e sul “Bollettino Ufficiale della Regione Liguria”. Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti inviando una mail agli indirizzi di posta elettronica: [email protected] o [email protected]