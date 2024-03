Levanto La scuola dell’infanzia intitolata all’onorevole Zoppi

Con una cerimonia alla presenza di bimbi, genitori, docenti, istituzioni e associazioni il Comune di Levanto ha intitolato la scuola dell’infanzia all’onorevole Pietro Zoppi. Dopo una breve introduzione sulla figura e l’attività del parlamentare e sindaco della cittadina rivierasca, l’attuale primo cittadino Luca Del Bello, insieme alla figlia di Zoppi, Mariarita, e al parroco don Alessio Batti ha scoperto la targa commemorativa all’ingresso dell’edificio scolastico. L’ex consigliere comunale levantese della Democrazia Cristiana Gianni Nicolini, ha evidenziato il lato umano del parlamentare e il suo forte senso di appartenenza e dedizione alla comunità locale. Fra i presenti alla cerimonia (officiata proprio nel giorno in cui Zoppi era nato, nel 1926), anche la moglie dell’onorevole, Clara Biondi. I bimbi, guida del direttore d’orchestra Andrea Bracco, hanno quindi intonato l’inno di Mameli in un tripudio di bandierine tricolori. In un’aula al piano terra dell’edificio, i piccoli studenti hanno anche allestito una mostra di disegni che ritraggono il parlamentare.