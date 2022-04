L’Europa più verde passa anche... dall’acqua

Il tema dell’acqua sta assumendo inevitabilmente una rilevanza nuova nelle politiche nazionali ed europee: gli effetti dei cambiamenti climatici da una parte e il problema dei rifiuti dall’altra impongono che da parte di tutti via sia attenzione alle acque, comprese quelle marine, per le tematiche legate all’inquinamento. Con queste premesse si è tenuto ieri mattina il convegno online ‘Obiettivo acqua: costruiamo il futuro di un’Europa green’, organizzato dai centri Europe Direct della Spezia e Genova e aperto alle scuole, che ha visto la partecipazione, oltre che del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, del docente dell’Università Roma Tre Fabio Madini, degli eurodeputati Eleonora Evi e Marco Campomenosi, della ricercatrice Alessia Rossi, e di Simone Carrea dell’Università di Genova. Hanno partecipato delegazioni di classi degli istituti spezzini Costa, Mazzini, Cardarelli, Fossati e Da Passano. Due i temi trattati, quello delle energie rinnovabili in mare e quello delle acque interne e degli oceani.

"La nostra Provincia investe molto nelle politiche di tutela delle risorse idriche e del ciclo delle acque più in generale – ha commentato il presidente Provincia Pierluigi Peracchini –.Uno dei programmi più importanti, portato avanti con il gestore locale, riguarda interventi a lungo termine sulla rete di depurazione e smaltimento degli scarichi fognari, questo ci consentirà di migliorare il servizio, ma soprattutto chiudere le vecchie reti, alcune delle quali scaricano ancora in mare. I risultati ci sono e si vedono. Ma stiamo lavorando anche per migliorare la distribuzione della rete idrica, questo anche con una manutenzione straordinaria che eliminerà sprechi e perdite nelle condutture. Sono progetti unici nel loro genere con investimenti per il servizio idrico integrato, suddiviso tra acquedotti, fognatura e depurazione". Ma il mare è anche un’occasione di sviluppo e di economia, sempre nell’ottica della sua tutela. Tra gli esempi citati nel convegno, quello della Spezia in ambito navale: in città è stato istituto un corso per studenti di scuola media superiore dedicato alla professione del pescatore che si aggiunge ai corsi per le varie discipline delle professioni marinaresche portati avanti dagli istituti superiori.