Letture e laboratori alla Beghi

Un ricco ventaglio di proposte anche per il mese di aprile, con una veste primaverile e pasquale, organizzate dal Sistema bibliotecario urbano della Spezia, con appuntamenti, dedicati a grandi e piccini. Si comincia domani alla biblioteca Beghi, dalle 11 alle 12 con ‘Voltapagina!’, libri e letture ‘da manipolare’, naturalmente a tema pasquale, consigliato ai bambini nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni, con prenotazioni alla Beghi al numero 0187 727885 oppure inviando una mail a [email protected] Si prosegue con l’appuntamento artistico ‘Se fossi’, nella Biblioteca d’Arte di via del Prione, giovedì 13 aprile, dalle 15 alle 16, con un incontro dedicato al grande esponente della pittura metafisica Giorgio De Chirico; sempre per i bimbi dai 6 ai 10 anni, con prenotazioni da effetturare all’email [email protected]