Lettura interpretata all’auditorium

Nell’Auditorium della Cittadella degli studi di Ceparana, stasera a partire dalle 21, l’Università del Tempo Libero, in collaborazione con il Comune di Bolano, presenta lo spettacolo ‘Quelle come me regalano sogni’, una ‘lettura interpretata’, ovvero "parole, sogno e canto di emozioni che accarezzano il cuore" a cura della compagnia Quelli che il Teatro. Verrà proposta una galleria di storie e di ritratti di donne intrecciati tra loro, un affresco vibrante e appassionato che porta alla luce la straordinaria energia che anima queste creature. Introdurranno la professoressa Maria Filomena Vortice, presidente dell’Utl e Tiziana Scappazzoni, consigliere comunale con delega alla Cultura. È previsto anche l’intervento di Alma Schianchi, prima donna fotografa di Ceparana che, in occasione dei suoi settant’anni, ha allestito in questi giorni una mostra per evidenziare i tanti anni dedicati alla sua attività nel territorio bolanese. L’ingresso è libero.