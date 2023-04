Letteratura per l’infanzia Nuovo libro della Cerretti

Un vero inno all’amicizia. È il nuovo libro della spezzina Alessandra Cerretti intitolato ‘Piuma Nera e il vecchio pescatore’, che verrà presentato oggi, alle 16.15, nella biblioteca di via Pietro Micca 3. Pubblicato per le edizioni Il Ciliegio, è dedicato ancora una volta ai lettori più piccoli. L’età consigliata è tra i 5 e gli 8 anni. Si tratta di un racconto ispirato ad un fatto vero: il vecchio Paul, pescatore brasiliano, salva la vita a un pinguino e tra i due nasce un legame tanto forte da ricordare quello tra padre e figlio. Cosa accadrà? Basta scoprirlo leggendo il volume e divertirsi con i giochi che si trovano alla fine della storia. "Ogni mio libro – spiega l’autrice – è corredato da una scheda didattica e giochi utili per divertire i bambini e stimolarli alla curiosità". Nel racconto, il pescatore si prende cura di un pinguino che trova ricoperto di petrolio in una spiaggia vicina alla sua abitazione.. "Ho voluto scrivere questa storia vera ed emozionante perché mi ha piacevolmente sorpreso. A volte la realtà supera la fantasia. Il sentimento del pinguino, un animale selvatico, verso un essere umano è quanto mai inimmaginabile nei nostri parametri emozionali. Eppur è accaduto realmente. Desideravo farlo conoscere ai bambini e così è nato il libro. Ringrazio la casa editrice Il Ciliegio per aver creduto nel mio progetto ed averlo pubblicato". Il libro sarà presentato da Alessandra al Salone del Libro di Torino 2023, nello spazio laboratorio scienza (per i bambini Bookstock) con l’illustratrice Sabina Ficara, che aiuterà i bimbi a disegnare proprio il pinguino Piuma Nera. L’evento avverrà il 20 maggio alle 15.30. "Al salone di Torino saranno presenti altri miei libri editi da case editrici disponibili negli stand delle case editrici Il Ciliegio, Paoline, Eli La Spiga. Allo stand Il Ciliegio, in particolare, si potrà trovare anche il mio testo che è stato candidato al Premio Strega ragazze e ragazzi 2022 ‘Corri, corri Alì’".

Marco Magi