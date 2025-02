’Letter to a lawyer’ nella sede Auser

Proseguono gli incontri con l’autore al centro sociale Ruffini di Santo Stefano Magra. Questo pomeriggio, alle 17.30, alla sede dell’Auser di via Vecchia del Piano, Deborah Somma presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo ‘Letter to a lawyer: le culle violate’. La storia della protagonista Sarah De Petris, brillante avvocato con un importante studio a Firenze, si mescolerà a quella di Giorgia Martinelli, una donna tenace e fragile al tempo stesso e di Keisha Taylor, una giovane donna afroamericana dalla vita difficile e il cuore puro. Un giallo da leggere tutto d’un fiato, dove le vite delle tre donne si intrecceranno inesorabilmente in un groviglio di emozioni, dando vita a dilemmi morali, scoperte surreali e corse contro il tempo. Nella trama - avvincente e ricca di colpi di scena - sarà l’amore, in ogni sua forma, a fare da sfondo agli avvenimenti, in attesa che la giustizia possa trionfare.