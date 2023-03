L’esperienza

Il mondo si incontra a scuola. Un mondo in miniatura che si riunisce quotidianamente nello spazio ridotto di un’aula, all’inseguimento di un sogno collettivo: un titolo di studio, ma prima di tutto - parlando di adulti, come nel caso del CPIA - la comunicazione, il confronto, il dialogo, l’inserimento nel mondo del lavoro e in una società diversa dalla propria, a partire dalla lingua. La meta ha distanze diverse per ciascuno, talvolta direttamente proporzionali a quelle del Paese d’origine, soprattutto se manca un percorso scolastico precedente. È così che si ritrovano qui tutte le anime migranti confluite in Italia: chi è entrato regolarmente per lavoro, chi per ricongiungimento familiare, chi da profugo, via mare o via terra, chi con un visto turistico. Sono tutti qui per un motivo valido: la ricerca di un futuro migliore, talvolta la mera sopravvivenza. I percorsi per regolarizzare le loro posizioni sono spesso lenti e tortuosi, come ci ricorda Aurora, peruviana: ci sono voluti due anni, nonostante l’aiuto di familiari e amici. E le è andata bene. Chi come Nadeem, pakistano, ha seguito la rotta balcanica, spesso ha impiegato a percorrerla alcuni anni, in parte a piedi, in parte in pullman o in treno, passando per tanti stati con lingue diverse: Iran, Turchia, Grecia, Macedonia del Nord, Serbia, Croazia, Slovenia, talvolta Ungheria, Germania, Austria e poi Italia. Fame, sete, violenza disumana di talune polizie, braccati nei boschi, stretti tra barriere anti migranti e guardie impietose. Irfan, invece, in Italia dalla fine del 2021, è arrivato per la stessa via della tragedia di Cutro, via mare dalla Turchia, pagando settemila euro in contanti per un viaggio i cui rischi oggi sono tristemente sotto gli occhi di tutti. Dalla Libia o dalla Tunisia: tutte storie molto simili. Due, tre, cinque giorni su un barcone strapieno e malsicuro, in attesa di un approdo o di un soccorso, dopo il terrore di un mare che al largo delle coste africane si fa sempre più grosso. Scompare il sorriso quando si va a toccare la memoria del viaggio, un trauma che traspare nei silenzi: non avevano immaginato un mare così potente e vorace, da inghiottire barche, navi, amici, parenti, compagni, sogni. Alcuni guardano al loro viaggio con gli occhi della memoria, a distanza di anni; altri, invece, arrivati da poco, lo hanno ancora negli occhi. Certo, la scuola è luogo di istruzione e di apprendimenti, ma è anche un laboratorio artigiano per riparare tessuti lacerati da uno strappo, da una separazione dolorosa, da ricucire con il filo della speranza.