Lerici Sub rischio chiusura "Siamo messi alle corde dal canone demaniale"

Un’associazione preziosa per il mantenimento e la pulizia dei fondali del golfo di Lerici, ma anche di quelli fuori diga tra il braccio di mare compreso tra Tellaro e la Palmaria. Parliamo dell’associazione Lerici Sub, i cui soci, dopo il periodo invernale e prima ancora dopo le restrizioni della pandemia, si apprestano a scandagliare il fondo del mare che a detta degli esperti è diventato una sorta di pattumiera. Ma a fronte di un situazione economica precaria, l’associazione marinara presieduta da Francesco Spina rischia di cessare l’attività. E’ proprio il presidente Spina a illustrare con d’amarezza, il quadro difficile in cui versa l’associazione. "Il nostro sodalizio – spiega – è messo alle corde da uno sproporzionato aumento del canone demaniale. L’anno scorso dalle 500 euro annui iniziali c’è stato un aumento consistente che ha fissato il canone a 2500 euro. I prossimo rinnovo si aggirerà sui 3000 euro annui". La Lerici Sub vanta istruttori di ottimo livello. e Istruttoridi diverse discipline subacqee. "Luigi Carvani si occupa di immersioni sino a una profondità di 100 metri. L’altro istruttore di livello è Roberto Maccagni. Si tratta di esperti sub che agiscono fuori diga. Senza considerare la Caletta che però ha i fondali molto bassi sui quali è adagiata da secoli il relitto della colonna di origini romane". Francesco Spina si lascia andare a un ulteriore appello. "Per mantenere in vita la Lerici Sub abbiamo bisogno di nuovi soci giovani che abbiano interesse per la subacquea soprattutto a maggio in concomitanza dei corsi che allestiremo secondo le necessità dei vari casi".

Euro Sassarini