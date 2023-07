Lerici, nuovo impianto di mitilicoltura Ora c’è anche l’ok della cooperativa

Arriva anche l’ultimo ok all’installazione, da parte della Cooperativa mitilicoltori associati, di un nuovo impianto di cattura e preingrasso del novellame di mitili in prossimità del versante lericino della diga foranea. Il settore tutela del paesaggio e demanio marittimo di Regione Liguria ha infatti concesso il nulla osta alla variante al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvata all’unanimità lo scorso aprile dal consiglio comunale di Lerici, che prevede il cambio di destinazione d’uso di una porzione di specchio acqueo in prossimità della diga. Il via libera porterà all’ampliamento delle superfici di mare gestite dalla coop spezzina, da tempo alla ricerca di nuovi spazi per aumentare la produzione. Il progetto è connesso alla richiesta di concessione demaniale marittima presentata ormai otto anni fa dalla cooperativa di Santa Teresa per l’utilizzo di una porzione di specchio acqueo situata all’esterno della diga foranea, nelle vicinanze di un impianto già attivo, di superficie pari a 169.200 metri quadrati.

Le zone sono state individuate tenendo conto di tutte le limitazioni esistenti, con particolare riguardo alle rotte prestabilite in ingresso sul lato di levante della diga foranea e ad ogni eventuale interferenza con servitù militari. Secondo quanto previsto dal progetto presentato dalla cooperativa dei muscolai spezzini, il nuovo impianto di mitilicoltura sarà suddiviso in 47 filari, distanti diciotto metri l’uno dall’altro, disposti in un’area lunga 846 metri e larga 200 metri. La costruzione di nuovi impianti si otterrà attraverso la sistemazione di ulteriori corpi morti che fungeranno da ancoraggi, collegati alla superficie da un idoneo sistema di corde tiranti che, sorrette da galleggianti, permetteranno di fissarvi le calze con i mitili.

Sull’iniziativa avviata dai mitilicoltori spezzini nelle scorse settimane si era espressa favorevolmente anche la Commissione regionale pesca, col progetto che già da tempo aveva superato positivamente la procedura di screening di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale: il nuovo impianto non è stato assoggettato a procedura di Via in quanto "non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull’ambiente". Al via libera da parte degli uffici regionali alla modifica del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, dovrà ora seguire un ultimo atto, ovvero il rilascio della concessione demaniale marittima (della durata di dieci anni) alla cooperativa dei mitilicoltori spezzini.