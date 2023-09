“Lerici Legge il mare“. Primo incontro letterario sulle acque dell’Artico

‘Lerici legge il mare’ spalanca le sue porte oggi, alle 16.15, con l’inaugurazione in piazza Garibaldi e l’apertura della Libreria del mare, l’arrivo delle barche in mare e a terra, e tanto altro. Al vernissage partecipano il sindaco Leonardo Paoletti, il presidente della Società marittima di mutuo soccorso e curatore della rassegna Bernardo Ratti, la delegata alla cultura del Comune Lisa Saisi, il presidente di Stl Lerici Massimo Gianello e Lucrezia Ricci della Libreria Ricci. E dopo la regata ‘Piccoli lupi di mare’ organizzata dal Circolo della vela Erix dalle 15, con premiazione poi alle 17.30 a bordo della goletta Pandora (prenotando l’imbarco alla Libreria del mare), primo incontro con la letteratura alle 18, con ‘Nelle acque dell’artico’ con Paola Catapano. Giornalista, divulgatrice scientifica del Cern di Ginevra, di cui è vicedirettrice per la comunicazione, Catapano presenta il suo libro ‘Ottantesimo Parallelo’ (edito da Salani), che racconta della spedizione, da lei organizzata nell’Artico, sul veliero ‘ecosostenibile’ Nanuq, sulle tracce dell’impresa polare di Nobile. Ne parlerà con Giuseppe Suaria dell’Ismar Cnr. Dalle 19.30 scatta poi l’aperimuscolo in borgata, mentre alle 21.15 si discute di attualità e crisi umanitarie con Nello Scavo e Vittorio Alessandro, testimoni in prima linea delle crisi umanitarie di questi anni dal Mediterraneo all’Ucraina. Nello Scavo, inviato speciale di ‘Avvenire’ nei fronti caldi, dalle tragedie mediterranee alla guerra ucraina, e Vittorio Alessandro, contrammiraglio in congedo della capitaneria di porto, coinvolto nella gestione drammatica, in mare, del flusso migratorio nel Canale di Sicilia. I due ne parlano, dopo i saluti portato da Saisi e Ratti, con il collega giornalista Corrado Ricci (fondatore del Cantiere della Memoria). Scadono intanto oggi le iscrizioni (con una mail all’indirizzo [email protected]) a ‘Piccoli pescatori crescono’, gara di pesca al bolentino per giovani dagli 8 ai 13 anni in programma alle 8.30 di domenica.

Marco Magi