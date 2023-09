“Lerici legge il mare”. Non solo letteratura . Focus sull’ambiente, la scienza e la storia

Una manifestazione che dà lustro a Lerici ed alla sua storia marinara, tanto che in questi giorni infatti, la facciata del palazzo della Regione Liguria a Genova, è completamente coperta proprio da immagini di ‘Lerici legge il mare’, che si svolgerà nel borgo spezzino da domani a domenica. Una rassegna di letteratura e cultura marinara, curata da Bernardo Ratti, presidente dalla Società Marittima di mutuo soccorso, con la condivisione del Comune di Lerici e di Sviluppo Turistico Lerici.

"Con orgoglio si arriva all’undicesima edizione – dichiara Ratti – . Da noi hanno preso spunto numerose rassegne, essendo la prima del genere nata in Italia". Ogni edizione presenta novità librarie, anche grazie ai preziosi consigli di Lucrezia Ricci dell’omonima libreria spezzina, e argomenti d’attualità, ambientali, storici. Tra le altre, le problematiche dai fronti caldi del Mediterraneo e dell’Ucraina con la testimonianza da remoto dell’inviato di ‘Avvenire’ Nello Scavo e del contrammiraglio Vittorio Alessandro. Molto importante la parte ambientale e scientifica: si partirà infatti con la divulgatrice scientifica del Cern, Paola Catapano, con la sua spedizione nell’Artico sulle tracce di Nobile. Poi una tavola rotonda sulla difesa del mare, moderata da Fabio Giacomazzi, con Giuseppe Suaria (Ismar Cnr), Paolo Guidetti (Parco 5 Terre), Eleonora Landini (Parco Montemarcello), Chiara Lombardi (Enea), Marcello Magaldi (Ismar Cnr), Lorenzo Merotto (Area Marina Portofino) e Marta Musso (biologa).

Si parlerà delle nuove ‘specie aliene’ nei nostri mari, oltre che dei cambiamenti climatici visti dagli studenti, col meteorologo Andrea Corigliano, insieme ai laboratori per ragazzi (e non) di biologia marina. Non mancherà la grande storia marinara, con i professori Giacomo Montanari e Antonio Musarra, mentre a chiudere la tre giorni, un interessante appuntamento sugli Ex Voto marinari, con Ratti. che da anni se ne occupa, e la direttrice del Museo Diocesano di Sarzana, Barbara Sisti. Tanti gli autori: Mario Dentone, Marco Liguori, Roberto Mezzacasa, Gian Andrea Rolla, Margherita Manfredi, Flavio Testi, Fabio Fiori, Fabio Pozzo, Gabriele De Mori con le loro nuove pubblicazioni. Libri che possono essere acquistati, questi ed altri, nella fornitissima ‘Libreria in Piazza’. "Anche in questa edizione – conclude Ratti – si potranno scoprire le bellezze del nostro territorio con guide turistiche qualificate. Tante poi le iniziative per i ragazzi: cortometraggi, laboratori, regate e gare di pesca. Non saranno dimenticati i 90 anni dalla conquista del ‘Nastro Azzurro’, così come non mancheranno i ‘libri a bordo’ dei velieri e l’ormai tradizionale ‘aperimuscolo’ in Borgata. Ci sarà anche un angolo ‘lericino’ con un riconoscimento da parte della ‘Marittima’, alle due storiche compagnie dialettali, La compagnia delle Briciole e la compagnia Marilontani".

Marco Magi