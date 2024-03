Lerici, il palasport sarà ristrutturato. Un investimento di 100mila euro

Il palazzetto dello sport di Lerici in utilizzo alle scuole ed alla società sportiva cestistica Landini, finalmente sarà oggetto di ristrutturazione che consentirà una migliore fruizione da parte degli atleti ma anche lo sviluppo della pallacanestro sul territorio consentendo finalmente di disputare partite ufficiali in sede. "La nostra società storica del basket, la Landini, sta crescendo. Ha una squadra in categoria alta che è prima in classifica. Con l’adeguamento del palazzetto agli standard richiesti dalle federazioni, finalmente si potranno ospitare qui le partite in casa della Landini che oggi si giocano a Montepertico" spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport che continua: "Recuperare un centro sportivo è sempre un traguardo per tutti". I lavori, che verranno affidati entro l’estate, prevedono la realizzazione di una nuova pavimentazione in legno; nuovi spogliatoi in cui verrà predisposto un più funzionale assetto degli spazi interni; migliorie alla tribuna dove verrà sostituita la ringhiera e posizionate delle sedutine; nuovi servizi igienici per gli ospiti; oltre che alcuni interventi sulla copertura volti alla risoluzione di alcune infiltrazioni. "Negli anni scorsi, avevamo già messo mano al campetto esterno e rifatto completamente l’impianto di illuminazione del palazzetto. Oggi concludiamo l’opera con una riqualificazione a vantaggio della vita sportiva comunitaria" spiega ancora Carnasciali. L’intervento sarà finanziato con risorse di bilancio per circa centomila euro.

Un secondo intervento sempre a favore del mondo della cestistica è stato completato nei mesi scorsi sul campetto all’aperto di San Terenzo, in Viale Garibaldi. Qui è stata completamente rifatta la recinzione e la pavimentazione del campo in resina e sono stati messi in sicurezza i canestri, per un investimento di circa cinquanta mila euro. "Il campetto è un modo per incentivare la cittadinanza, soprattutto quella più giovane, a fare attività fisica outdoor in uno spazio sicuro, ripristinato e funzionale. Il campetto sarà aperto a tutti in orari che non turbino la quiete pubblica nelle fasce di riposo. Mi auguro che sia sfruttato il più possibile" continua Carnasciali che invita la cittadinanza all’inaugurazione del campetto sabato 9 marzo alle 11. “Lo spazio sarà intitolato al prof. Pietro Milano che con l’Audax di San Terenzo è stata una pietra miliare del basket del territorio. E’ un vero onore dedicargli questo spazio in cui i giovani, di cui lui si è sempre occupato, potranno allenarsi liberamente" conclude Carnasciali.