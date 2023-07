Lerici, spacciatore ruba uno zaino in spiaggia

Lerici, 19 luglio 2023 – Fermato per aver rubato uno zaino in spiaggia, spacciatore finisce in manette. Ieri sera i carabinieri della Stazione di Castelnuovo Magra, nel corso di un servizio di contrasto ai furti, con il supporto dei colleghi della Compagnia di intervento operativo del 6° Battaglione 'Toscana' di Firenze, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne marocchino.

Il giovane è stato sorpreso dai militari sulla spiaggia della Marinella in San Terenzo di Lerici mentre portava via uno zaino di una bagnante, contenente oggetti personali, uno smartphone, due carte di credito e circa 50 euro in contanti.

Lo zaino è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria. Il giovane, invece, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso anche di 21 grammi di hascisc e di 70 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio (tutto è stato sequestrato).

Lo straniero è stato quindi arrestato con l’accusa di furto e di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza in caserma, stamattina è comparso in tribunale dinanzi al giudice, che ha convalidato l’arresto per entrambe le ipotesi di reato e ha applicato il divieto di dimora in provincia della Spezia.

marco magi