Giuseppe Tassi
LaSpezia
Lerici e Levanto alla festa delle Bandiere Blu
24 set 2025
ILARIA VALLERINI
Cronaca
Lerici e Levanto alla festa delle Bandiere Blu

Il Salone Nautico di Genova si è congedato con la dedica alle spiagge e approdi liguri.

Le Bandiere Blu della Liguria protagoniste all’ultima giornata del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Sono 33 quelle assegnate ai Comuni liguri per 64 spiagge e 16 approdi. All’Eberhard & CO. Theatre ha avuto luogo il convegno organizzato dall’assessorato al Turismo di Regione "Liguria delle Bandiere Blu – Il mare dell’eccellenza" in cui sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, il presidente di Fee Italia Claudio Mazza, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, la presidente di Genova Ligura Film Commission Cristina Bolla, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni Bandiere Blu della Liguria, fra questi Lerici e Levanto. "Da quindici anni consecutivi la Liguria detiene un primato indiscusso: siamo la regione con il maggior numero di Bandiere Blu in Italia – ha detto l’assessore Lombardi – un riconoscimento che non si limita alla sola pulizia delle acque ma che testimonia anche la qualità della nostra accoglienza, l’efficienza dei servizi e la capacità di coniugare turismo e sostenibilità ambientale". Strumenti concreti di valorizzazione e orientamento per i turisti sono stati temi centrali nell’incontro: dalla Guida Mare, che raccoglie e presenta le spiagge e i litorali inclusivi, fino alla Guida Alberghi.

