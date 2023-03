Lerici, concerto in San Francesco per il ritorno dell’antico organo

L’organo della chiesa di San Francesco a Lerici, tornato al suo antico splendore, oggi verrà inaugurato nel corso delle celebrazioni per la Madonna di Maralunga, santo patrono di Lerici. In particolare, stasera alle 20.45, si terrà un concerto in chiesa curato ed eseguito dal maestro Alessandro Carta. Evento cui presenzieranno il parroco di Lerici don Federico, il vescovo Ernesto Palletti e le corali di Nostra Signora di Maralunga e di San Francesco, dirette da Liao Jumei. La storia dell’organo inizia dal lontano 1839 quando la parrocchia decise di affidare a Nicomede Agati di Giosuè di Pistoia la costruzione di un nuovo organo. L’anno successivo l’organo fu trasportato a Livorno e poi via mare a Lerici. Varie le manutenzioni passate, che hanno alterato l’apparato fonico. L’ultimo restauro, concluso qualche mese fa, è stato eseguito da una ditta di Migliarino Pisano. Il progetto è stato portato avanti grazie alla raccolta ’Adotta una canna dell’organo’, che ha portato oltre 400 donazioni. Il resto dalla Cei.

E.S.