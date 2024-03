Lerici, braccio di ferro tra Comune e gestori delle spiagge

Il Comune di Lerici dovrà pronunciarsi nuovamente sulla richiesta presentata dai gestori di tre spiagge libere attrezzate per la revisione dei canoni annuali, motivate dai minori incassi causati dalla pandemia di covid. È destinato a prolungarsi il braccio di ferro che da tempo mette di fronte Comune e alcuni gestori delle spiagge libere attrezzate. Ieri, il Tar si è pronunciato sui ricorsi presentati da tre imprenditori, accogliendoli solo in parte e obbligando il Comune a pronunciarsi nuovamente entro 45 giorni sulle richieste di ’sconto’ presentate dagli imprenditori. Tutto ruota attorno alla pandemia e ai minori ricavi delle spiagge lerine. Il Comune, che nel 2020 per andare incontro ai gestori aveva concesso fino al 75% di sconto rispetto a quanto stabilito dai contratti di concessione, l’anno successivo decise di non operare ulteriori sconti. I gestori, lamentando il calo dei ricavi anche per il 2021 e il 2022, decisero unilateralmente di interrompere il pagamento dei canoni, provocando la forte reazione del Comune, che avviò le pratiche per la riscossione forzata dei canoni.

Le tre aziende nel marzo dello scorso anno avevano dunque richiesto al Comune l’avvio del procedimento finalizzato al riequilibrio del piano economico finanziario, proponendo tre ipotesi per il pagamento dei canoni non saldati. Gli uffici comunali negarono ogni possibilità "in ragione delle finalità di interesse pubblico connesse ai principi di contabilità pubblica che l’ente deve perseguire". Tale provvedimento è stato impugnato al Tar, con i tre gestori che hanno chiesto anche un risarcimento. Il tribunale amministrativo ha annullato solo il provvedimento comunale, perchè "il Comune, pur a fronte di tale obbligo di apertura di un procedimento di vaglio della proposta della concessionaria, non ha mai avviato alcuna verifica ma si è limitato ad affermare di non voler aderire alla proposta, senza avere effettuato alcuna istruttoria". Il Tar ha assegnato al Comune 45 giorni per eseguire le istruttorie e pronunciarsi con provvedimento motivato.

Matteo Marcello