Lerici: arriva in spiaggia di prima mattina e spacca tutto, denunciato

Lerici, 17 agosto 2023 - Rompe bottiglie e rovescia arredi in spiaggia a Lerici: straniero bloccato e denunciato dai carabinieri. Ieri mattina presto i militari del radiomobile della compagnia di Sarzana, dopo alcune telefonate effettuate al 112 da numerosi cittadini, sono intervenuti nella spiaggia della Marinella di Lerici, dove hanno bloccato e identificato un 32enne di origini nordafricane.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, aveva infranto bottiglie contro una parete, lanciato una pagaia in spiaggia, rovesciato la postazione di sorveglianza ed un cassonetto e danneggiato alcuni cartelloni, creando non poco scompiglio tra i primi bagnanti che si stavano recando in spiaggia.

All’arrivo dei militari l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è calmato e, una volta identificato, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

m. magi