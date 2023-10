Lerici apre all’alta moda. La sfilata autobiografica dello stilista D’Urso

Non sarà come la ‘Milano Fashion Week’, ma il municipio di Lerici, almeno per oggi, sarà il fulcro della moda del territorio. Il Comune di Lerici torna ad ospitare l’alta moda con la sfilata ‘Linea32’ dello stilista Giuseppe D’Urso, che celebra così i trentadue anni di attività del sarto. Appuntamento stasera, alle 20, nel rinnovato atrio del palazzo comunale, adibito a passerella per ammirare i capi ideati dallo stilista in occasione del trentennale della sua attività. "È una sfilata autobiografica – spiega lo stesso D’Urso – che racconta la mia carriera, con 20 capi, molti dei quali di nuova creazione, e qualcuno che rappresenta invece la mia storia. Sono tutti capi d’alta moda creati in duchesse, organza di seta e chiffon di seta nei colori del nero, oro, marrone e rosso. Il capo a cui sono più legato? Un abito che indosserà una modella di 78 anni, in stile ottocentesco ma ispirato agli anni Cinquanta". La sfilata di moda è un evento che testimonia non solo la capacità creativa dello stilista, ma è anche espressione di una artigianalità tipicamente italiana. "Il mondo dell’artigianato italiano – dichiara il sindaco Leonardo Paoletti – che ha reso la nostra nazione famosa in tutto il mondo, va tutelato e valorizzato come un patrimonio culturale. In un mondo globalizzato e standardizzato, è responsabilità degli amministratori esaltare la creatività e la manualità dei nostri artigiani. Il Comune di Lerici non è nuovo ad iniziative mirate a sostenere il mondo della manifattura, oltre ad eventi come questo infatti, negli anni si sono tenuti progetti in collaborazione anche con le associazioni di categoria, che avevano come obiettivo quello di dare spazio alla creatività di diverse figure professionali come parrucchieri, sarti, orafi".

È infatti volontà dell’amministrazione continuare a lavorare su questo solco, in un periodo storico particolarmente incerto per il settore, con l’avanzare sempre più dirompente di colossi della moda, dell’arredamento, della calzaturiera. "Investire e sostenere il nostro artigianato – conclude Paoletti – significa incrementare posti di lavoro specializzati e dare linfa alla creatività che contraddistingue il genio italiano da secoli. Sono al lavoro perché eventi come questo non restino isolati ma perché Lerici diventi un hub territoriale dove le competenze legate al settore possano incontrarsi e sviluppare nuove strategie". Verrà anche predisposto uno schermo per consentire a chi non dovesse trovare posto all’interno, di vedere la sfilata dall’esterno del palazzo comunale. La sfilata sarà ad ingresso libero su prenotazione contattando il numero 338 9885688. Marco Magi