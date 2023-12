Lerici All’Astoria due spettacoli dedicati a bambini e famiglie

Sono due gli spettacoli dedicati alle famiglie che il Comune di Lerici ha messo in calendario per queste festività. Il primo, “I Fantasmi del Tempo” andrà in scena domani alle 18.30 al Teatro Astoria, ed è una lettura animata dal libro “Un canto di Natale” di Charles Dickens, di e con Giulietta De Bernardi e Stefania Luberti per una produzione Campsirago Residenza. Il secondo, “Lo Schiaccianoci”, il più classico balletto di Natale, andrà invece in scena il 21 dicembre alle 9.30 in un matinèe dedicato agli alunni dell’istituto comprensivo di Lerici, ed alle 21, sempre al Teatro Astoria in una rilettura moderna degli allievi della scuola ProDanza. Gli spettacoli sono soggetti a bigliettazione: il costo è di 6 euro (posto unico). Per informazioni e prenotazioni, si può contattare il botteghino al 348.5543921.