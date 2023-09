L’emozione del “Casini“. Il via all’anno scolastico col saluto a Mattarella

Tutta l’emozione di trovarsi al cospetto del presidente della Repubblica in una manifestazione di carattere nazionale, con coetanei provenienti da ogni regione d’Italia. Gli studenti dell’istituto alberghiero ’Casini’ di Spezia, in rappresentanza delle scuole della Liguria, hanno partecipato nei giorni scorsi alla cerimonia nazionale di apertura dell’anno scolastico, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto al suo arrivo dai calorosi applausi degli studenti arrivati da tutta Italia. Un clima di grande festa che i ragazzi del ’Casini’ hanno vissuto in prima persona, accompagnati per l’occasione nella trasferta romagnola dalle insegnanti Graziella Molara e Francesca Cucè. La notizia della partecipazione alla cerimonia nazionale era stata comunicata agli alunni nei giorni scorsi dalla dirigente scolastica Sara Cecchini, che ha da poco assunto la reggenza della scuola spezzina.

Soddisfazione per la scelta del ’Casini’ all’iniziativa nazionale, è stata espressa anche dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Roberto Peccenini. A Forlì, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era presente anche il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara. La cerimonia dell’apertura dell’anno scolastico è stata trasmessa su Rai 1, un aspetto che ha aumentato la partecipazione e l’emozione di tutti gli studenti coinvolti nell’iniziativa. Per i ragazzi del ’Casini’ una giornata sicuramente da ricordare e da raccontare ad amici e compagni di scuola.