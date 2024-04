Lella Costa a Su il Sipario

Secondo appuntamento con la rassegna ’Su il sipario’ organizzata alla sala calibratura dell’ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra. Questa sera, martedì alle 21.15, il palcoscenico sarà tutto per Lella Costa che porta il scena lo spettacolo dal titolo ’Ragazze’. La terza edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Eventi è stata aperta da Serena Dandini e si concluderà il 2 maggio con "Radio Clandestina" lo storico spettacolo di Ascanio Celestini. I biglietti per lo spettacolo di Lella Costa, attrice comica, drammaturga e scrittrice di successo, sono ancora disponibili sulla piattaforma VivaTicket. Da sabato invece parte la rassegna di teatro dialettale, a ingresso gratuito, organizzata dalla compagnia spezzina la Corte che avrà come protagonisti gli attori della compagnia L’Accadente di Lucca nello spettcolo dal titolo "Due donne che ballano". Nel mese di maggio inoltre sono in programma due proiezioni cinematografiche curate da Cinemambulante.