"Legittima la revoca della pensione"

La revoca della pensione di cittadinanza al regista spezzino Fulvio Wetzl che ha portato l’avvocato Laura Scantamburlo a depositare nei giorni scorsi il ricorso in tribunale è scattata a seguito della mancata comunicazione all’istituto di previdenza spezzino, che segue la pratica, di una attività lavorativa svolta dal regista per la quale ha ricevuto un compenso. "L’utente- scrive l’Inps - ha presentato la richiesta e ottenuto la pensione di cittadinanza a maggio 2020 ma la prestazione è stata posta in decadenza perchè il regista non ha comunicato nei 30 giorni previsti, la retribuzione percepita. Per presentare una nuova domanda dovrà dunque aspettare almeno 18 mesi dalla decadenza. Per questo la sede di Spezia si è vista costretta a repingere le due domande presentate dall’interessato perchè antecedenti a tale limite". Fulvio Wetzel nel frattempo sfrattato dall’abitazione spezzina a causa dell’impossibiltà di onorare il contratto di affitto.