Legionella e normativa acque. Focus di approfondimento organizzato dalla Cna

Focus sulla legionella e la nuova normativa acque in Cna La Spezia. Venerdì dalle 17.40 nella sede di via Padre Giuliani 6, si terrà un approfondimento sulla caratterizzazione del batterio e le modalità di trasmissione e diffusione. Particolare attenzione verrà riservata alle linee guida nazionali sulla Legionella, tecniche di trattamento e Nuovo Decreto legislativo 18/2023. La legionella è un bacillo che provoca una malattia che si trasmette per via aerea chiamata legionellosi. L’appuntamento sarà curato dalla dottoressa Irene Bornia di Cetus srl e dell’ingegnere Gimmi Santerini di Bwt Italia. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per le iscrizioni contattare i numeri 0187 598075 e 348 8008955 o inviare una mail a [email protected].