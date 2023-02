“Leggere a colori“ nuovo incontro

Con il colore ‘Grigio’, prosegue la rassegna letteraria ‘Leggere a colori’ promossa da Aidea. Oggi, dalle 17.30, nella sede dell’associazione in via Persio 27, l’autrice spezzina Luciana Ferrari presenterà il proprio libro ‘Colpire in mare per vincere in terra. Lo strano caso della fregata francese predata dagli inglesi nel golfo della Spezia’. A moderare Erika Pisacco e Catia Cidale. Tra le vicende che segnarono gli ultimi anni di vita della Serenissima Repubblica di Genova e che complicarono le già difficili scelte politiche del suo governo, contribuirono l’aggressione alla fregata francese ‘La Modesta’ (5 ottobre 1793) nel porto di Genova e quella de ‘L’Imperiosa’ avvenuta nel golfo di Spezia nello stesso anno. Uno spaccato della storia della Repubblica di Genova all’interno della guerra combattuta ne Mediterraneo tra francesi ed anglo-spagnoli.