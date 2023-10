Lega Canottaggio Uisp. Dimissioni di Tarabella . Marchi nuovo coordinatore

LA SPEZIA

Un nuovo coordinatore per la Lega canottaggio Uisp. L’ente che da anni sovrintende ai regolamenti e alle questioni sportive e tecniche del Palio del Golfo, cambia ancora guida, con la scelta delle tredici borgate marinare che è ricaduta su Marco Marchi. La nomina del nuovo coordinatore del settore canottaggio della Uisp spezzina è arrivata pochi giorni fa, a poche settimane di distanza dalle dimissioni presentate da Andrea Tarabella. Un abbandono, quello dell’ex capoborgata del Cadimare, motivato proprio dalla volontà di riavvicinarsi alla borgata bianconera. Quella di Marchi è una nomina nel segno della continuità col passato recente: il neo cordinatore da tempo faceva già parte del consiglio direttivo della Lega canottaggio guidato da Borniotto e poi in quello di Tarabella, dopo aver iniziato nel 2010 dapprima come cronometrista e poi come giudice d’arrivo. Tanto il lavoro che attende il nuovo consiglio – a breve le nomine ufficiali – in vista dell’inizio della nuova stagione remiera che culminerà nella 99° edizione del Palio del Golfo. "Sono molto contento della nomina – dice Marchi – . Continueremo a percorrere strada avviata da qualche anno a qualche parte, senza disperdere quanto è stato fatto di buono. In questi giorni abbiamo confermato il gruppo stazzatori, con Promostudi che continuerà a collaborare con noi, nelle prossime settimane procederemo con la definizione degli altri incarichi e con le nomine del giudice unico e del presidente della commissione d’appello. Il contatto e la disponibilità con le borgate non mancherà, così come non è mai mancato in questi anni, tanto che ormai ci riteniamo la quattordicesima borgata". Nei piani del nuovo coordinatore delle attività canottaggio Uisp, anche la realizzazione di un corso per formare nuovi giudici del Palio, così da rimpolpare l’organico dell’attuale giuria, così come corsi per formare nuovi dirigenti e nuovi allenatori. Intanto, con le borgate marinare impegnate a gettare le basi per la nuova stagione, non sono passate inosservate le dimissioni di Massimo Vescovo, presidente della borgata San Terenzo. Un fulmine a ciel sereno, secondo gli addetti ai lavori, con l’abbandono motivato da motivi personali. Nelle prossime settimane, il consiglio direttivo della borgata biancoverde si riunirà per nominare il successore. Sull’altro versante del golfo, acque ancora molto agitate a Cadimare, dove le contestazioni degli ultimi mesi sono culminate in un boom di richieste di tesseramento presentate dagli stessi ’contestatori’ alla Società di mutuo soccorso di Cadimare, che da sempre tiene le redini della borgata: circa duecento le istanze presentate per fare ingresso nella società, anche in vista delle elezioni per il rinnovo delle cariche che si terrà il prossimo anno.

Matteo Marcello