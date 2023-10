L’efficientamento energetico. Lavori finiti su scuole e municipio

Importanti interventi di efficientamento energetico sono stati realizzati sugli edifici del patrimonio comunale lericino nel corso dell’estate. Hanno riguardato principalmente il palazzo comunale, l’edificio della scuola Poggi e della scuola Bertolani della Serra. Attraverso l’aggiudicazione dei bandi Cse 2022 e dei finanziamenti ministeriali relativi alla legge di bilancio 2020, il Comune di Lerici ha finanziato interventi per oltre 330mila euro, che hanno riguardato la sostituzione di infissi e di impianti termici. Nel dettaglio sono stati sostituiti la totalità degli infissi del palazzo comunale, delle scuole Poggi di Lerici e Bertolani della Serra, con nuovi componenti ad elevato livello di efficienza che consentono importanti risparmi energetici.

"I materiali che sono stati installati rispondono alle normative in materia di salute e sicurezza – spiega l’assessore Marco Russo – . Migliorano quindi il comfort e la qualità della vita all’interno degli ambienti di lavoro, del palazzo comunale, e scolastici". Parallelamente, nel municipio e nel plesso Poggi di Lerici, sono stati installati i nuovi impianti termici a pompa di calore, che offrono elevate performance in termini energetici aumentando notevolmente l’efficienza e riducendo, così, i costi ed eliminando le emissioni delle vecchie centrali termiche a gas. "L’obiettivo raggiunto in termini di riduzione dei consumi energetici ed economici è notevole – continua Russo –, ma il risultato non è solo importante da questo punto di vista. Occorre anche prendere coscienza della capacità pianificatoria e progettuale dell’ente confermata dall’aggiudicazione dei bandi, grazie ai quali i lavori di miglioria anche ambientale non hanno inciso sull’economia del nostro Comune. Questa capacità è allargata anche alla visione d’insieme degli obiettivi che ci siamo posti in questo secondo mandato come razionalizzare gli spazi comunali ed aumentarne la fruibilità ed i servizi connessi. Ad esempio avere un nido ed una materna con l’aria condizionata, può significare un servizio estivo più confortevole ed esteso". Il servizio di nido e materna estivo è molto richiesto. "Già dal 2015 abbiamo finanziato il servizio nei mesi di giugno, luglio e parzialmente ad agosto – aggiunge l’assessore Laura Toracca – . Sono cambiate le abitudini delle famiglie ed anche nel mese di agosto e settembre il servizio sarebbe utile. Completare l’offerta alle famiglie aggiungendo queste periodicità, è nei nostri piani, compatibilmente con le esigenze di bilancio".