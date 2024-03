Lectio magistralis alla ’Capellini’

L’Accademia lunigianese di scienze ’Capellini’ domani alle 16.30, accoglierà il pubblico nella propria sede di via XX Settembre 148, per ascoltare tre lectio magistralis di grande interesse. Apriranno l’incontro i saluti del presidente Giuseppe Benelli e un’introduzione del cancelliere Franco Bonatti. Il primo intervento sarà di Eliana Vecchi che tratterà il tema dei ‘Monasteri sul mare, dal Corvo a Portovenere, nei portolani medievali’. Seguirà un intervento di don Angelo Carabelli sulle ‘Pievi e parrocchie in Val di Vara, la chiesa di San Lorenzo di Tivegna’; ricordiamo che il parroco di Sarzanello ha pubblicato un libro sul tema dal titolo ‘Tivegna: La sua storia, la sua gente, le sue chiese’, amplia la serie delle pubblicazioni della biblioteca ‘Niccolò V’ del seminario sarzanese. Chiuderà con la storia ecclesiastica locale, la lectio magistralis di Mariano Lallai sulle ‘Travagliate vicende territoriali di tre diocesi: Pontremoli, Massa, Massa Carrara’. Al termine, il presidente Benelli e il coordinatore del corpo accademico Bonatti consegneranno ai relatori l’attestato di accoglienza fra gli accademici. Partecipazione libera e gratuita.