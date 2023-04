Spezzino pubblica sul web l’indirizzo di casa di Charles Leclerc

La Spezia, 12 aprile 2023 – Ormai la notizia è diventata di pubblico dominio, con i più svariati commenti sui social. Parliamo del pilota di formula 1 della Ferrari Charles Leclerc, suo malgrado al centro dell’attenzione e non per le performance in pista. E’ accaduto che in qualche modo il suo indirizzo di casa sia diventato pubblico, su Instagram e Facebook. Non sappiamo quanto la cosa sia stata voluta, ma il pilota che ha la sua residenza a Montecarlo, da giorni vede decine di fan in processione sotto la sua casa per strappare un autografo o un selfie. Insomma quello che sicuramente era un gioco goliardico, si sta trasformando in un problema serio. Ma è il retroscena che rende curioso il fatto. Infatti si da il caso che la ’colpa’ sia di un giovane spezzino che vive in città. Come abbia fatto a conoscere direttamente il pilota è difficile saperlo, rimane il fatto che oggi con i social nulla è impossibile. Basta un nulla per creare problemi, e spesso anche di risolverli. Questo almeno è quanto accaduto. Il pilota della Ferrari, infatti, ha scritto al nostro concittadino con Messenger una richiesta di cancellare il post per la sua privacy. Leclerc l’ha presa alla fine in modo simpatico e ha chiesto ai suoi tifosi di capire la sua situazione e di evitare assembramenti sotto la sua abitazione. E lo ha fatto con un comunicato che di seguito pubblichiamo integralmente.

“Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il mio campanello e a chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia. Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se verrete a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti".

Insomma Charles chiede di non andare piu sotto la sua casa, garantendo comunque nei modi corretti la sua presenza con i tifosi del Cavallino. E tornando al nostro concittadino, una storia che potrà, grazie ai social farlo diventare famoso. Se vorrà far sapere chi è...