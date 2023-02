Leali: "Una presa in giro di sindaco e maggioranza"

L’aumento dell’Irpef comunale entra nel mirino delle opposizioni, che promettono battaglia in commissione bilancio e in consiglio comunale. Dopo l’affondo del dem Andrea Montefiori, vicepresidente della commissione bilancio – chiamata lunedì 27 febbraio a un primo esame delle misure di bilancio, prima dell’approvazione in assise comunale – è il gruppo di LeAli ad attaccare la giunta Peracchini, parlando apertamente di "blitz" della giunta e di "presa in giro" da parte del sindaco e della maggioranza nei confronti dei cittadini. "Peracchini in campagna elettorale aveva detto che non avrebbe aumentato le tasse agli spezzini. Una volta eletto aumenta l’addizionale Irpef allo 0,8%. Una presa in giro ai cittadini – sottolineano i consiglieri comunali del gruppo LeAli a Spezia, Roberto Centi e Patrizia Flandoli –. Si tratta di un aumento che andrà a pesare specialmente sui ceti sociali più deboli, un vero e proprio blitz di questa giunta che non ha avuto neanche il coraggio di annunciare pubblicamente la manovra e ha cercato di tenere sotto traccia come suo solito le decisioni impopolari, senza prendersi le responsabilità di queste scelte innanzi ai cittadini ed ai consiglieri comunali e senza specificare a che cosa dovrà essere destinato il maggior gettito, quindi grave anche nel metodo oltre che nei contenuti". Il gruppo comunale di opposizione chiede dunque che il provvedimento sia "ritirato" e che "non si mettano le mani nelle tasche dei cittadini". Il primo a lanciare l’accusa all’indirizzi della giunta Peracchini era stato il consigliere del Pd, Andrea Montefiori, secondo cui "questa amministrazione ha dichiarato che non avrebbe mai aumentato le tasse e invece ci troviamo con un aumento di quasi tre milioni sull’addizionale comunale".

mat.mar.