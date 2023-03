LeAli boccia il bilancio del Comune "Periferie snobbate, tasse alle stelle"

Il bilancio di previsione per un’amministrazione comunale è sempre il documento più importante. Segna la rotta da seguire e mette nero su bianco le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi considerati strategici. Quello stilato dalla giunta Peracchini per il 2023 non sembra piacere per nulla al gruppo consiliare di LeALi a Spezia, non più capitanato da Guido Melley, che dopo vent’anni ha chiuso l’esperienza attiva in politica, ma dal consigliere regionale e comunale Roberto Centi. Accanto a lui Patrizia Flandoli, che siede sullo scranno occupato sino a pochi mesi fa da Melley. Un duo che presto potrebbe diventare un terzetto, visto la sempre maggiore vicinanza con Giorgia Lombardi (attualmente gruppo Orizzonte Spezia) che ha firmato assieme agli esponenti di Leali tutte le proposte di emendamenti al bilancio 2023.

All’amministrazione Peracchini viene innanzitutto rimproverato una comunicazione opaca e la mancanza di confronto con i cittadini. "Il bilancio partecipato – spiega Roberto Centi – è un’esperienza sconosciuta a questa giunta e una cosa di cui si sente molto la mancanza. Fare assemble in tutti i quartieri della città, raccogliere le indicazioni dei residenti e poi in base a quelle stabilire delle priorità sarebbe senza dubbio faticoso ma utilissimo. Certo bisognerebbe incassare anche qualche critica, cosa impensabile per un sindaco permaloso all’inverosimile come Peracchini". Accanto ai mancati investimenti per la riqualificazione delle periferie, il mirino dell’opposizione si sposta poi sue due altri punti fondamentali, primo tra tutti l’aumento dell’aliquota dell’addizionale Irperf dallo 0.6 allo 0.8 per cento. "E’ una stangata iniqua e ingiustificata – sostiene la consigliera Patrizia Flandoli – che va a sommarsi all’inflazione, al caro energia e all’aumento del costo della benzina. Non il momento migliore per mettere le mani nelle tasche dei cittadini.Il Comune in questi anni si è andato sempre più indebitando, arrivando a toccare un deficit di 57 milioni di euro. Un debito che ora peserà sulle finanze di tutti gli spezzini.

Ho proposto di scaglionare l’aumento procedendo per fasce di reddito, in modo da tutelare le famiglie più deboli, ma mi è stato risposto negativamente". Infine la questione della possibile vendita della Rsa Mazzini, scoperta – dicono i consiglieri – dopo attenta lettura di centinaia di pagine di documenti. "Siamo assolutamente contrari, chiediamo al sindaco di rinunciare a questa idea e di impegnarsi invece a riqualifcare quanto prima la Rsa".

