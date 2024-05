Le tredici borgate affilano... gli armi: "Il Palio, grande lavoro di squadra"

I colori delle 13 borgate hanno riempito, ieri mattina, la sala del consiglio del Comune della Spezia, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 99^ edizione del Palio del Golfo, che si terrà alla Spezia dal 2 al 5 agosto.

Ospite d’eccezione, il Ministro del Mare, Nello Musumeci, al quale, al termine della presentazione, è stato conferito il riconoscimento di “borgataro ad honorem”, per avere, si legge nella motivazione, “riconosciuto al Palio del Golfo della Spezia valore culturale e identitario per la Liguria, La Spezia, Lerici, Porto Venere, le 13 Borgate e la Comunità tutta. Come il Ministro ha avuto modo di sottolineare, il Palio del Golfo rappresenta il paradigma dell’identità di tutto il nostro Paese che nel mare e nella cultura marinaresca trova quell’elemento che ha plasmato le civiltà e che attraverso il passaggio di testimone da padre in figlio tiene vive le tradizioni più radicate. Per questo promuovere il Palio del Golfo aiuta a promuovere tutta l’Italia”.

"Vi voglio ringraziare – ha sottolineato Musumeci – per la tenacia e la costanza che avete nel tenere viva la tradizione. Il Palio è un’iniziativa che è forza, carne, sangue, passione di una comunità. Averla tenuta in vita è un atto di amore per la città e un omaggio a chi non c’è più: nonni, genitori. A chi ha trasmesso orgoglio e passione, in una parola: identità. Il popolo che l’annacqua diventa fragile, per questo deve essere incoraggiata e sostenuta dal governo. Sono onorato di essere un borgataro".

Il ministro Musumeci è stato accolto da una platea gremita, anche a livello istituzionale. Al fianco del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che ha ribadito come Il Palio del Golfo sia "un grande lavoro di squadra, mosso dalla passione e dall’impegno di tantissime persone che mostrano anno dopo anno il loro attaccamento alle radici più autentiche della città", all’assessore al Palio del Golfo, Maria Grazia Frijia, la quale dopo aver ringraziato il Ministro per il suo sostegno, ha dichiarato il suo impegno nel voler far crescere nella considerazione nazionale la manifestazione remiera e a Francesca Micheli, vicepresidente del Comitato delle borgate del Palio, erano presenti Il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale marittimo nord, Il C.V. (CP) Alberto Battaglini, comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, Giuseppe Testai, vicario del questore della Spezia, Andrea Corradino, presidente di fondazione Carispezia e Mario Sommariva, presidente Adsp del Mar Ligure Orientale. Sommariva, nel corso del suo intervento, ha spiegato come l’Autorità di Sistema Portuale promuova e investa in attività che permettano di integrare sempre di più la città e il porto e come il sostegno al Palio possa essere una di queste. "per questo – ha detto - lo sosteniamo con forza e lo faremo anche per i 100 anni". Presenti all’incontro anche i sindaci di Lerici e Porto Venere, Leonardo Paoletti e Francesca Sturlese, che, nel loro intervento, hanno ribadito l’orgoglio di partecipare al Palio e l’importanza del sostegno alle proprie borgate.

Durante la conferenza è stato inevitabile volgere lo sguardo in avanti, al 2025, quando il Palio raggiungerà il traguardo dei 100 anni dalla nascita della manifestazione. "100 anni – ha dichiarato il ministro – significano la solidità di una cultura che nel tempo e con l’incalzare delle mode, non è venuta meno. Come ho promesso, lavoreremo con le poste affinché possa essere emesso un francobollo per ricordare una ricorrenza pregna di significato culturale, umano, economico e identitario". Il Palio del Golfo ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Mare e dell’Enit.

Maria Cristina Sabatini