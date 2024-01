Le tratte a peso d’oro. La Regione ci ripensa: "Sconti a chi pernotta e per la fascia serale"

Unità di intenti: questa la parola d’ordine al termine del vertice di ieri che si è tenuto in Camera di Commercio alla Spezia, a cui hanno preso parte Rete Imprese Italia La Spezia, formata da Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, e tre sindaci delle Cinque Terre Fabrizia Pecunia, Franco Villa ed Emanuele Moggia, insieme a quelli della Spezia Pierluigi Peracchini e di Levanto Luca Del Bello. Il tema al centro del tavolo era ancora una volta quello degli aumenti del costo del Cinque Terre Express, di fronte ai quali si è trovata sostanzialmente una linea comune: chiedere un nuovo incontro alla Regione Liguria per smussare le tariffe gonfiate nei giorni da bollino nero.

Una linea che va di pari passo con quanto anticipato dall’assessore al Turismo e ai Trasporti Augusto Sartori, in risposta all’interrogazione del consigliere regionale Sergio Rossetti. "La Regione Liguria è disponibile a rimodulare le tariffe dei biglietti dei treni alle Cinque Terre – ha detto –, studiamo sconti per chi dimostrerà di pernottare più giorni e nei prossimi mesi attiveremo un tavolo permanente di confronto con le categorie e le ferrovie sugli orari, con sconti dopo una certa ora per distribuire meglio i turisti durante la giornata". Fra le ipotesi, "agevolazioni per la fascia serale, con treni fino alle due di mattina, non più fino a mezzanotte, dando possibilità anche ai lavoratori di rientrare a casa con i treni, ad esempio alla Spezia, in orari tipici di chi svolge lavori nella ristorazione".

A nome del fronte dei sindaci, parla il primo cittadino di Vernazza Franco Villa: "Vogliamo portare a Genova obiezioni e suggerimenti: ad esempio, la riduzione delle tariffe dopo le 18 sarebbe strategica per promuovere la ristorazione e vorremmo anche l’esenzione dall’aumento delle tariffe per chi soggiorna in struttura". Nonostante l’ipotesi ricorso al Tar del sindaco di Monterosso Emanuele Moggia, che ha ventilato il timore di ulteriori ritocchi verso l’alto per i prossimi anni, prevale sostanzialmente la linea della diplomazia per cercare di ridurre l’impatto di quanto previsto per il 2024. "Sartori è commerciante – continua Villa – e sa che un aumento del genere potrebbe incidere non poco. Dal mio punto di vista, so che dopo i due aumenti precedenti le cose sono andate bene e penso che non ci saranno grosse ripercussioni anche questa volta".

"Come padroni di casa – sottolinea Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – abbiamo ospitato volentieri questo tavolo: dal confronto fra Comuni e associazioni di categoria, è stata intrapresa la strada del dialogo con la regione e, se è comprensibile la contrarietà da parte del territorio, la prospettiva è cercare una soluzione condivisa con la Regione. Questa questione riguarda in prima persona le imprese e il loro mondo, per questo anche da parte nostra c’è la massima attenzione sul tema e ci siamo resi disponibili a mettere a disposizione la nostra sede".

Chiara Tenca