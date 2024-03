Le tinte che vanno dritte al sodo. Da Startè Manazza e ’To be color’

Spazio Startè è pronto a ospitare un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea. Al numero 16 della centralissima piazza Europa, nella sede dell’associazione culturale omonima – che dal 2010 promuove il lavoro degli artisti in Italia e nel mondo – venerdì, alle 18, viene presentata la mostra ‘To be color’, personale di Paolo Manazza, a cura dello storico dell’arte Massimo Mattioli, che sarà presente all’opening insieme all’artista per guidare il pubblico in un primo corposo assaggio delle opere proposte. La mostra presenta quindici opere di Manazza in cui il colore è protagonista, al punto da identificarne la cifra linguistica con il titolo stesso della mostra.

"’Ogni colore si espande e si adagia negli altri colori, per essere più solo se lo guardi’ – scrive Mattioli in un testo dedicato all’evento – . Nonostante siano anni che cerco idee da tradurre in parole davanti a una pittura che mi entra con tanta forza nelle retine e poi nelle viscere come quella di Paolo Manazza, ancora non riesco ad andare oltre a queste, di parole. E del resto le prendo a prestito volentieri, visto che sono di un genio come Giuseppe Ungaretti".

Tutti quelli che maggiormente si sono occupati dell’opera di Manazza e anche Mattioli, hanno inevitabilmente citato richiami ora all’Espressionismo Astratto americano, ora al Color Field, ora all’Informale o al Neoespressionismo tedesco. "Individuando le sue specificità, la sua metabolizzazione dei codici, la dimensione esistenziale e spirituale. E ancora: ‘I colori parlano da soli, fra di loro, due o tre per volta, o tutti insieme’, ha scritto Piero Dorazio. ‘Se fuori dalla finestra ci sono delle nuvole o c’è il sole, loro se ne infischiano, sì trovano bene fra di loro, nei posti che sono stati assegnati’. E oggi Paolo – aggiunge Mattioli – vive per assegnare i posti giusti".

Conclude, con orgoglio, Paolo Asti, presidente dell’associazione Startè recentemente protagonista della mostra ‘L’eterno in divenire’ dello scultore Roberto Rocchi all’Adi Museo a Milano: "Siamo molto onorati di ospitare la mostra di un artista di caratura internazionale come Paolo Manazza. Non posso che ringraziare l’amico Massimo Mattioli per avermi proposto questa mostra". Per avere ulteriori informazioni e per prenotare una visita, è possibile contattare il numero 0187 875839 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Marco Magi