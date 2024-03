Le telecamere vedono lo spacciatore in azione, l'agente sul posto lo arresta

La Spezia, 7 marzo 2024 - Ancora un pusher colto sul fatto ed arrestato dalla polizia locale nel quartiere Umbertino.

Gli agenti del nucleo della polizia giudiziaria del comando di viale Amendola, ultimamente hanno implementato il servizio svolto in abiti civili direttamente sul territorio, con un collegamento in tempo reale con colleghi dalla propria centrale operativa, che riescono ad avere simultanea visione da più angolazioni grazie alle telecamere della videosorveglianza cittadina di recente potenziate di numero. Da gennaio, grazie a questo metodo sinergico di indagine, sono stati compiuti arresti e denunciati diversi soggetti per spaccio. L’ultimo in ordine di tempo ieri pomeriggio, quando l’agente che visionava le telecamere ha avvisato il collega che era in zona in quel momento, sotto i portici di piazza Brin, di un giovane extracomunitario che stava cedendo droga ad un tossicodipendente spezzino in cambio di una banconota. L’intervento è stato immediato, l’acquirente fermato con la droga ancora in tasca ed il pusher, un trentenne tunisino con precedenti di polizia anche specifici, preso in custodia e condotto al Comando di viale Amendola. Durante sua perquisizione personale sono state trovate altre dosi di cocaina pronte per essere spacciate e poste sotto sequestro. Durante gli atti di rito, però, il soggetto ha tentato di opporsi agli agenti spintonando ripetutamente e con violenza uno di essi, smettendo solo una volta ammanettato. Avvertito il pubblico ministero di turno, ne è stato disposto l’arresto per i reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e la detenzione nella cella di sicurezza della caserma, in attesa della direttissima.

Marco Magi