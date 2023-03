"Le tasse? Più basse della Liguria"

"L’attacco di Sunia, Sicet e Uniat a questa amministrazione lascia attoniti, proprio perché da anni abbiamo intrapreso un cammino concreto di aiuto a famiglie, fasce più deboli e nuove povertà". L’assessore ai servizi sociali Lorenzo Brogi replica alle accuse lanciate nei giorni scorsi da Sunia, Sicet e Uniat riguardo l’aumento dell’Irpef e le case sfitte. "Spezia è la provincia ligure con le tasse più basse pur mantenendo alti i livelli assistenziali. Le risorse economiche destinate ai servizi sociali, oltre 10 milioni, rappresentano la seconda voce più importante nel bilancio comunale, che mette Spezia al quinto posto in Italia per spese nel sociali". Nel replicare Brogi snocciola alcuni dati. "Abbiamo confermato il mantenimento della soglia di esenzione Irpef a 15mila euro che esclude dalla tassazione oltre 27.400 persone e a livello una diminuzione del 4,8% delle tasse circa. Dopo 10 anni di assenza, abbiamo pubblicato un bando per le case popolari e consegnato dal 2017 ad oggi una media di 80 alloggi, all’anno a fronte dei 30 che si consegnavano prima. Nel 2015 sono stati consegnati 31 alloggi; nel 2016, 51; nel 2017 52; nel 2018 (amministrazione Peracchini) 88; nel 2019, 106 nel 2020, 60; nel 2021, 82 e nel 2022 81. Quando ci siamo insediati ci siamo ritrovati nella condizione di dover ristruttura gran parte del patrimonio immobiliare popolare, non a norma e quindi non abitabile. Nel 2021 è stata programmata, inserita nel piano casa, una ristrutturazione di circa 110 alloggi popolari e predisposto un piano di cessione volontaria di 57 alloggi popolari a prezzi agevolati". Dito puntato anche sui "420 alloggi sfitti" denunciati da Suia, Sicet e Uniat: "il dato reale è circa 300" dice Brogi.

Per quanto riguarda invece il Bilancio 2022 "sono aumentate le risorse disponibili per i più poveri, a fronte di più un 30% di accessi e richieste. Il Servizio sociale interviene su fragilità sociosanitaria, responsabilità familiari, contrasto alla povertà e al disagio abitativo, immigrazione. In questi anni, sono aumentati gli utenti dell’assistenza domiciliare, abbiamo eliminato le liste di attesa e avviato un nuovo servizio ‘Silver Co-housing’; potenziato il budget per l’Emporio solidale, garantendo un servizio per le emergenze, avviato un nuovo servizio per situazioni di sovraindebitamento, garantito una facilitazione digitale per persone in difficoltà ad accedere ai nostri bandi online, dato ospitalità temporanea in strutture ricettive a quasi il doppio dei nuclei sostenuti nel 2021 e anni precedenti, garantendo una soluzione abitativa, seppur temporanea, a più nuclei familiari".