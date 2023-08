Le tante verità del festival ’Percorsi’ Odifreddi apre oggi la rassegna

Nel ricordo di Andrea Purgatori, che avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti della manifestazione, nel segno della verità. Prende il via questa sera alle 21.30 con Piergiorgio Odifreddi la quarta edizione di Percorsi, la rassegna che ancora una volta trasformerà in un forum all’insegna dei grandi nomi della cultura, della ricerca, del giornalismo e dello spettacolo il borgo storico di Santo Stefano Magra. Un tema, cinque protagonisti chiamati ad affrontarlo, analizzarlo e sviscerarlo da prospettive e retroterra differenti: alle 21.30 in piazza della Pace, interverranno il matematico e saggista Odifreddi ("Anagrammi della verità"), il giornalista, autore e conduttore televisivo Riccardo Iacona ("L’impegno per la verità", 25 agosto), le ingegnere aerospaziali Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, madre e figlia ("Verità e ricerca scientifica oltre i pregiudizi", 26 agosto con inizio alle 20.45), l’attore teatrale e conduttore radiofonico Matteo Caccia ("Le grandi menzogne", stesso giorno alle 21.45), il giornalista e autore tv Domenico Iannacone ("Il giornalismo responsabile", 27).

Il festival organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Astra e Svar sarà imperniato su questo concetto per comprendere l’età contemporanea e il suo significato in rapporto alle trasformazioni socio-culturali che hanno interessato la comunicazione. Ma non solo, perché oltre a costituire il passepartout per il presente, le grandi questioni e le sfide ad esso correlate, è il filtro con cui guardarsi dietro alle spalle: negli anni segnati dal revisionismo storico, dal negazionismo e dalle fake news, permette di difendere ciò che fu. Sfide, peraltro, che vengono reiterate nell’oggi, per cui si rivela a fronte della massificazione, dell’imbarbarimento e dell’appiattimento strategica la capacità e la volontà di ricerca e di analisi della verità spessa. E allora, a Santo Stefano si parlerà del suo rapporto con una politica sempre più urlata, con le opinioni che diventano granitiche e inscalfibili assiomi, un’informazione ormai caotica e spesso piegata alle logiche del click baiting. Che cosa si può fare per salvarsi? Qui si proverà a dare la risposta, fino a coinvolgere i bambini, con i due laboratori curati dall’associazione Crescere Insieme alle 20.45 del 25 e 26 agosto nel piazzale della Chiesa. Perché il valore della verità lo si apprende fin da piccoli, per poi curarlo e portarlo avanti una vita intera. Percorsi docet.

Chiara Tenca