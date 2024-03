“Le suffragette“ al Polivalente

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il Comune di Arcola organizza la proiezione del film “Le suffragette” alle 16 nella Sala Polivalente in piazza 2 Giugno. Siamo a Londra, 1912. Maud Watts è una giovane donna occupata nella lavanderia industriale di Mr. Taylor, uomo senza scrupoli che abusa quotidianamente delle sue operaie. Alcune di loro combattono da anni a fianco di Emmeline Pankhurst, fondatrice carismatica della Women’s Social and Political Union: pietre contro le vetrine, boicottaggio delle linee telegrafiche, bombe in edifici rappresentativi (ma vuoti), scioperi della fame. Mite e appartata, Maud diventa una militante decisa a vendicare le violenze in fabbrica. Arrestata più volte, perde il lavoro e il marito la caccia di casa. Maud trova ragione e forza nella lotta politica, attirando con le sue sorelle l’attenzione del mondo che dovrà ascoltare. Spettacolo gratuito, prenotazione 334 9324595.