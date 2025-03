Le ’Storie discutibili’ alla Beghi

Alla biblioteca Beghi del Canaletto, domani alle 17.30, Leonardo Saviano presenta ‘Storie discutibili’. Si tratta di diciotto brevi storie e sotto-storie dedicate ad altrettante canzoni o colonne sonore. È l’autore stesso, nell’introduzione, a consigliare di leggere i racconti ascoltando i pezzi musicali suggeriti. Tra il serio e l’ironico Saviano propone, in forma sbrigliata e concisa, brevi storie da portare in tasca scritte per divertire chi le ha scritte e chi le legge e che possono pure accendere discussione su aspetti della nostra quotidiana realtà. L’appuntamento è inserito nel calendario di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ curato dal Comune per dare spazio agli scrittori spezzini, nell’ambito delle attività collaterali alla tradizionale rassegna. La partecipazione è gratuita e libera fino ad esaurimento posti. Con Saviano dialoga Francesca Sabatini.