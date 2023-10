Le signore della musica. Tra note e letteratura: "Un tesoro da riscoprire"

Un evento in rosa per l’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’associazione Aidea della Spezia: è l’idea della musicista, insegnante e concertista Anna Rollando, della flautista Silvia Schiaffino e del pianista Leonardo Vaccarone, che si concretizza in un pomeriggio dedicato alle donne in musica in programma domani alle 17 in Sala Dante (via Bassi 4) alla Spezia. Saranno loro i protagonisti di questo speciale appuntamento a ingresso libero – che ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia – condotto dalla presidente Gabriella Peroni e da Erika Pisacco (info: 329-7462081, nell’occasione, saranno illustrati i corsi in partenza).

Prima parte dedicata alla presentazione del libro della Rollando ’Le invisibili signore della musica – storie vere di artiste di talento’: ecco il ’la’ ideale per immergersi in un viaggio nel pentagramma, sulle note eseguite da Schiaffino e Vaccarone e scritte da compositrici dell’Ottocento e del Novecento. Signore della musica che, nonostante avessero riscosso grande successo e fossero note nel panorama culturale della loro epoca, sono gradualmente finite in un limbo ammantato di dimenticanza. Fra le pareti di Sala Dante risuoneranno – fra gli altri – ’Romance’ di Clara Schumann, ’Serenade aux étoiles’ di Cécile Chaminade, ’Nocturne’ di Lili Boulanger, ’Sonata Op 64’ di Mel Bonis. "Si tratta di un invito alla riscoperta – spiega Vaccarone – , ma anche alla presa di consapevolezza di essere stati privati di un patrimonio di cui dobbiamo riappropriarci. Semplicemente perché esiste". L’idea di questa giornata, articolata fra letteratura musicale ed esecuzione, una complementare all’altra, è venuta ai tre protagonisti alcuni anni fa. "Io stesso – continua Vaccarone – ho ignorato questo tesoro. Perché? Oggi mi interrogo sui motivi di questa mancata fruizione, ben sapendo che è possibile colmare la lacuna anche grazie a internet: c’è tantissima musica scritta da donne. Il problema è che la storia le ha messe da parte e le ha dimenticate: una questione maschilista. La Boulanger vinse il Prix de Rome per la composizione: un esempio come altri di chi ha fatto grandi cose. Eppure, non è bastato per occupare lo stesso posto di altri uomini nella storia della musica".

E se la fruizione di un’opera maschile e una femminile non ha differenze di genere, per Vaccarone questo si riscontra nella scrittura. "Partendo dalla medesima capacità artistica, la seconda è molto densa di pensiero, come accade con la letteratura con Morante e Wolf. Magari è una coincidenza, ma di certo penso che sia ora di colmare le lacune e andare oltre questa questione maschilista".

Chiara Tenca