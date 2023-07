‘Le Signore del Palio’ Storie al femminile di impegno e tradizione raccontate in un libro

Le acque del Muggiano ospitano oggi l’ultima PrePalio prima della sfida clou in programma domenica prossima alla Morin: il via previsto alle 17,30 con la gara Juniores seguita, da Femminile e Seniores. E proprio a Muggiano è dedicata la nuova scheda dedicate alle borgate del Palio, progetto è realizzato da Qn-La Nazione in collaborazione con il Comitato delle Borgate e con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di Commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress. Nei giorni scorsi sono uscite le schede relative alle borgate di Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, Spezia Centro, Canaletto e Fossamastra. Tredici schede realizzate per approfondire la storia delle 13 anime marinare del Golfo e conoscere gli equipaggi che parteciperanno alla 98ª edizione del Palio. Le cartelle sono stampate in formato 30x21, a colori su carta opaca, confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte all’edizione del Palio del Golfo domenica prossima.

Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione delle borgate marinare; storie, aneddoti e curiosità di ogni associazione saranno arricchite dalle immagini recuperate dall’immenso archivio dello storico reporter della redazione spezzina de La Nazione, Mauro Frascatore, insieme a quelle scattate nelle scorse settimane da sua figlia Alexia, che ne ha raccolto l’eredità professionale. La distribuzione delle schede scandirà infatti la marcia di avvicinamento al 4 agosto, giorno in cui sarà distribuito gratuitamente, in abbinamento con una copia dell’edizione spezzina de La Nazione, il libro ‘Le Signore del Palio’, realizzato da Qn-La Nazione con il patrocinio di Comune della Spezia e Comitato delle borgate, per celebrare le donne del Palio del Golfo.

La presentazione del libro è in programma martedì 1 agosto alle 19 nell’ambito del Blue Festival; interverranno Pierluigi Peracchini sindaco di Spezia, Maria Grazia vicesindaco e assessore al Palio del Golfo, Massimo Gianello presidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli vice presidente del Comitato delle borgate, Luigi Caroppo vicedirettore de La Nazione, Selene Ricco. Moderano i giornalisti Roberta Della Maggesa e Matteo Marcello. Saranno presenti i partner che sostengono il progetto: Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress.