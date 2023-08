Le Signore del Palio, è un sì "Preservare la nostra storia e riconoscere l’importanza dell’universo femminile"

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Ieri mattina “Le Signore del Palio“ - il libro interamente ideato e prodotto da La Nazione che ha voluto mettere in luce le storie, l’impegno costante, la perseveranza e le passione di tredici grandi donne, vero motore trainante delle borgate che domani pomeriggio particeperanno alla novantottesima edizione della disfida remiera - è uscito in tutte le edicole, in omaggio con una copia del quotidiano. E, come era prevedibile, è stato un successo. Poco dopo le 10 di ieri mattina, al tabacchi edicola di Cadimare, quasi tutte le copie del quotidiano con annesso il supplemento, erano già state vendute. "Se ce ne avessero mandate di più sicuramente oggi le avremmo date via - ci ha spiegato il titolare Luigi Olivari - siamo a metà mattinata e me ne rimangono soltanto due. Qui il Palio è molto sentito e c’è un fortissimo senso di appartenenza alla borgata, spero che nei prossimi giorni ci rimandino qualche libro così da poter accontentare tutti". Anche a Spezia centro il riscontro dei nostri lettori sul volume che valorizza e sviscera le vicende di campionesse che, dentro o fuori dall’acqua, hanno contribuito a portare avanti la tradizione della competizione locale più attesa dell’anno, è stato decisamente positivo. E, ad essere particolarmente apprezzata dai lettori è stata la scelta di voler ripercorrere la storia della disfida remiera attraverso l’universo femminile. Da tenere presente che come categoria, quella delle donne, compete ufficialmente alla manifestazione soltanto dal 1995.

Ma l’apporto di madri, compagne, amiche, mogli, figlie o nonne che siano è sempre stato fondamentale per supportare, organizzare, allestire e coordinare alla perfezione tutto ciò che sta dietro a quella splendida giornata di sudore e di festa che da 98 anni riempie di gioia e di colori la passeggiata Morin ogni prima domenica di agosto, ma la cui preparazione inizia a partire da 364 giorni prima. E chi nelle borgate ci vive, questo lo sa bene. "Ho chiesto all’edicola di tenermi una copia del giornale proprio perchè sapevo che oggi sarebbe uscito il libro sulle ragazze -ci ha confessato Roberto Angel -. Credo sia stata un’idea particolarmente azzeccata quella di valorizzare le donne che non solo gareggiando, ma in tantissimi modi hanno sempre lavorato per la bellissima festa che è il palio e che è giusto onorare".

"Un’ottima idea per preservare il patrimonio storico e culturale del nostro golfo e insieme di valorizzare il mondo femminile, per troppo tempo rimasto in seconda fila in tantissimi settori - ha aggiunto Marcello Selo -. Le Signore del Palio ha questo doppio valore e credo che sia davvero un bel lavoro nato da una bellissima idea". A Lerici, seduta su una panchina notiamo una ragazza con la gamba ingessata e il libro fra te mani. "Mi sono rotta il malleolo due giorni fa, ma questa sera (ndr: ieri per chi legge) andrò comunque alla sfilata - ha affermato Benedetta mascolino- . Il libro è bellissimo ed è giusto rendere omaggio alle splendide donne che, come Chiara, sono l’orgoglio di ogniborgata". Con il libro sul bancone che sfoglia tra un caffè e l’altro anche Lello Ianniello, titolare del bar Il Pontile. "Una bella iniziativa che mi incuriosisce - ha ammesso -. Appena avrò qualche minuto libero inizierò a leggerlo per scoprire aneddoti e curiosità sulle donne che portano avanti il Palio". "Le foto sono davvero splendide e l’argomento è molto interessante - ha concluso Eva Constance -. Finalmente una cosa diversa e che porta avanti una tradizione che qui è molto radicata".