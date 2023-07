Le sigle dei cartoni degli anni ’80 con Cristina D’Avena e i Gem Boy

Dopo il successo di Gianni Morandi di venerdì, stasera toccherà a Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy salire sul palco di piazza Europa nell’ambito del cartellone dei concerti estivi. Si inizia alle 21.30 in questa domenica di metà luglio per un connubio davvero improbabile. "Due elementi apparentemente agli opposti, come il sale e lo zucchero, che cantano amichevolmente mano nella mano – spiegano i protagonisti –. Un romanista e un laziale? Di più! Di più! I Gen Rosso e Marilyn Manson? Di più! Di più! Cristina D’Avena e i Gem Boy? Sìììììììì!". Tutto questo per realizzare il loro grande sogno, suonare e accompagnare nelle sue canzoni il loro mito, Cristina D’Avena. "Se anche voi, come noi – dichiarano i Gem Boy – siete cresciuti guardando i Puffi, innamorati di EmiMei o YuCreamy, e sognavate di diventare rockstar come Jem, vi batteva il cuore quando Licia baciava per la prima volta Mirko, o nelle intricate storie d’amore di Georgie con Abel, Arthur e Lowell, ridevate guardando le avventure di Pollon, facevate il tifo per Kelly, Sheila e Tati quando dovevano rubare qualcosa in ‘Occhi di Gatto’, volevate cavalcare come la Stella della Senna, o gridavate ‘Anch’io un giorno diventerò bravo a pallavolo come Mila e Shiro’, allora non perdetevi questo concerto dove eseguiremo le più belle sigle dei cartoni animati che hanno segnato la nostra infanzia, e a cantarle sarà proprio l’unica e inimitabile Cristina". I biglietti sono disponibili sulle piattaforme online Ticket One e Vivaticket, oltre che direttamente al botteghino di piazza Europa, a partire da un paio d’ore prima del live. Ulteriori informazioni si potranno avere inviando una mail a [email protected]

m. magi