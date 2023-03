Le sfide salgono dagli abissi Marina e aziende in condominio Così il polo della subacquea

In attesa della configurazione delle strutture nell’ambito del Centro di supporto e sperimentazione navale della Marina Militare in viale San Bartolomeo, si puntualizzano le ragioni della genesi del Polo nazionale della Subacquea che sarà inaugurato il 9 giugno prossimo. "Il mondo sottomarino determina un nuovo scenario di confronto e competizione la cui attrattiva va di pari passo con l’effettiva capacità di accedervi e per le sfide che impone richiede un approccio collaborativo e sinergico tra operatori privati, proprietari dell’infrastruttura e attori statali quali provider di sicurezza"". A sottolinearlo è il report “Civilta’ del mare - Geopolitica, strategia e interessi nel mondo subacqueo“ elaborato da Fondazione Leonardo - Civiltà delle macchine e Marina con la collaborazione del Cnr. Lo studio è stato presentato ieri in occasione dell’evento "Civiltà del mare - Il subacqueo nuovo ambiente dell’umanità" all’Accademia Navale di Livorno alla presenza del ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci e del ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Là dove c’è già il Cssn, entreranno tutti gli attori che lavorano con il mondo subacqueo; la Marina Militare avrà un ruolo di coordinamento" ha puntualizzato il Capo di stato maggiore della Marina Enrico Credendino. Si aprono prospettive di sviluppo non solo nel settore tecnologico ma anche in quello della regolamentazione. All’orizzonte l’istituzione di un’autorità nazionale per il controllo del traffico subacqueo che "potrebbe operare come entry point per tutte le richieste di accesso agli spazi subacquei e di navigazione e per le attività nell’ambiente rientranti negli spazi di giurisdizione nazionale" ha detto il ministro Musumeci.

Corrado Ricci